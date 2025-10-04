İzmir açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 Ekim günü sabah saat 09.10 civarında Seferihisar ilçesi açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı aldı. İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurdu. Yapılan kontroller sonucunda bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen yakalandı ve güvenli bir şekilde sahile çıkarıldı.

Urla açıklarında ikinci müdahale

Aynı gün akşam saat 20.50’de Urla ilçesi açıklarında bir başka lastik bottaki düzensiz göçmenler olduğu bilgisi alındı. Bölgeye TCSG-6 ve KB-45 numaralı Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekiplerin yaptığı takip ve müdahale sonucunda durdurulan fiber karinalı lastik bottaki göçmenlerden 4’ünün çocuk olduğu belirlendi. Toplamda 33 kişinin bulunduğu bottaki göçmenler karaya çıkarılarak güvenli şekilde ekipler tarafından teslim alındı.

Göçmenler İzmir İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Her iki operasyonda yakalanan toplam 44 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldıktan sonra gerekli işlemler için İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Göçmenlerin sağlık kontrolleri ve kimlik tespit işlemleri, yetkililer tarafından eksiksiz olarak gerçekleştirildi.