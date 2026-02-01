Son Mühür/ Merve Turan- Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İzmir Şubesi, kültürel birikimini ve gelecek vizyonunu şekillendirmek üzere sandık başına gitti. Şubenin 9. Olağan Genel Kurulu, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilirken, mevcut başkan A. Levent Ertekin delegelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. İki listenin yarıştığı seçim atmosferinde, birliğin İzmir’deki kurumsal saygınlığı ve kültürel misyonu ön plana çıktı.

"İzmir'de kültürel mirasa katkı sunmak büyük bir sorumluluk"

Seçim öncesinde üyelere hitaben bir konuşma yapan A. Levent Ertekin, İzmir gibi köklü bir şehirde kültürel faaliyet yürütmenin zorluklarına ve sorumluluklarına değindi. 2009 yılından bu yana sürdürdükleri çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirten Ertekin, şehre değer katma yolunda her geçen gün yeni bir enerjiyle hareket ettiklerini vurguladı. İzmir’in entelektüel dokusuna katkı sağlama gayretlerinin artarak devam edeceğini ifade eden Ertekin, geride bıraktıkları görev süresince biriktirdikleri tecrübeyi yeni döneme aktaracaklarının sinyalini verdi.

TYB İzmir’in akademik ve bürokratik saygınlığı artıyor

Türkiye Yazarlar Birliği’nin İzmir özelinde ulaştığı kurumsal kimliğin altını çizen Ertekin, birliğin bugün eğitim camiasından üniversitelere, bürokrasiden yerel yönetimlere kadar geniş bir yelpazede itibar gördüğünü söyledi. İzmir Şubesi’nin sadece bir sivil toplum kuruluşu değil, aynı zamanda bir referans merkezi haline geldiğini dile getiren Ertekin, TYB’nin mevcut kapasitesi ve dinamik yapısıyla gelecekte çok daha stratejik ve etkili projelere imza atacağına olan inancının tam olduğunu belirtti.

Demokratik yarışta Ertekin listesi fark yarattı

Muhammed Tang ve A. Levent Ertekin önderliğindeki iki farklı listenin rekabetine sahne olan genel kurulda, demokratik bir oylama süreci yaşandı. Seçim sonuçlarına göre, birliğin İzmir’deki kültürel hafızasını ve istikrarını temsil eden Ertekin, üyelerin büyük teveccühünü kazanarak güven tazeledi. Ertekin’in yönetim kadrosunda akademik dünyadan ve kültür sanat çevresinden önemli isimlerin yer alması dikkat çekti. Yeni yönetim kurulunda Dokuz Eylül Üniversitesi’nin saygın akademisyenleri Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan ve Prof. Dr. Erkan Göksu’nun yanı sıra Metin Özçeri ve Gülhanım Can gibi isimler görev alacak.

İki saatlik heyecan hatıra fotoğrafıyla taçlandı

Yaklaşık iki saat süren ve fikir alışverişlerinin yapıldığı genel kurul, katılımcıların birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından tebrikleri kabul eden yeni yönetim, üyelerle birlikte günün anısına bir hatıra fotoğrafı çektirdi. TYB İzmir Şubesi, bu kongre ile birlikte önümüzdeki dönemde hayata geçireceği edebi faaliyetler ve kültürel etkinlikler için yeni çalışma takvimini belirlemiş oldu.