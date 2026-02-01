Son Mühür / Erkan Doğan - Türkiye down sendromlu doğan bebeğin annesine tarama testlerini önermediği gerekçesiyle 78 milyon lira tazminata hükmedilen doktoru tartışırken, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof Dr İsmail Mete İtil, ”Maalesef down sendromlu ailelerin çocuklarını araştıran avukatlar da türedi” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da bebekleri Down sendromlu doğan bir aile, doğum sürecini takip eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanına, “Gerekli tarama testlerini önermediği” gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkeme aileyi haklı bularak doktoru yaklaşık 78 milyon lira tazminat ödemeye mahkum etmişti.

“Bu konunun bir sömürü alanından çıkarılmasını talep ediyoruz”

Bu konuda kamuoyuna açıklama yapan Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof.Dr. İsmail Mete İtil, avukatları kızdıracak bir açıklama yaptı. “Maalesef down sendromlu ailelerin çocuklarını araştıran avukatlar da türedi” diyen İtil, “Bunun bir sömürü alanı olmasından çıkarılması, hem hekim ve hasta güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

“Bu cezalandırmaların sonlanması için bir milat olmasını diliyoruz”

İtil, açıklamasında şunları söyledi, “Gelinen noktada, kimi avukatlar tarafından dava açmak düşüncesi olmayan ve durumu bilen ve kabullenen ailelerin bile aklının çelinerek ve Down Sendromlu çocukların bir sömürü aracı haline getirilmek istendiği de bilgimiz dahilindedir. Bu konu ile ilgili TTB bünyesinde malpraktisten en çok etkilenen 5 derneğin başkanları ve hukukçuların bulunduğu bir komisyon oluşturulmuş ve çalışmaya başlamıştır. TJOD Başkanı da kurul içerisindedir. Hekim lehine yapılmasını istediğimiz hukuksal değişikliklerin hemen gerçekleşmediği, her istediğimizin hemen olmadığını, uzun süreçler gerektirdiğini biliyoruz. Son dönemde hekimler lehine çok tepki alan olayın bu cezalandırmaların sonlanması için bir milat olmasını diliyoruz. Meslektaşlarımızdan konu ile ilgili önerileri olanların düşüncelerini TJOD nin mail adresine ([email protected]) ya da Yönetim Kurulunda yer alan arkadaşlarımıza direkt olarak iletmelerini rica ediyoruz bir meslektaşımıza dava açması ve arkadaşımızın yaklaşık 78 milyon lira tazminat ödemeye mahkum edilmesi ile ilişkili dava gündemde geniş olarak yer aldı”