Son Mühür / İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Ulucak Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu. Çok sayıda ev ve araç sular altında kalırken, bölgede büyük maddi hasar meydana geldi. Sel felaketinin ardından daha önce yapılan uyarılar yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Son Mühür’e konuşan Kemalpaşa Belediyesi AK Partili meclis üyesi Muhammed Çıtak, Ulucak’taki Hilal Deresi’nin yıllardır ıslah edilmediğini vurgulayarak, yaşananların sürpriz olmadığını belirtmiş ve “Bu afet değil, ihmal” ifadelerini kullanmıştı.

Kemalpaşa’yı sel vurdu, AK Parti tepki gösterdi: Afet değil, ihmal!

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da selin ardından Ulucak’a giderek bölgede incelemelerde bulundu, vatandaşın yaşadığı mağduriyeti yerinde dinledi. Ziyaret sırasında Çankırı’ya Muhammed Çıtak ve yine AK Parti Kemalpaşa Meclis üyesi Recep Tayyip Taslak da eşlik etti. Ulucak’ta yaptığı açıklamada Çankırı, aynı bölgeyi 14 Eylül 2021 tarihinde de ziyaret ettiğini ve dere taşkını riski bulunan alanlarda yerinde incelemelerde bulunduğunu hatırlattı. 2021 yılında risklerin sahada açıkça gösterildiğini belirten Çankırı, aradan geçen yaklaşık beş yıla rağmen herhangi bir kalıcı altyapı önlemi alınmamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Dönemin mahalle muhtarı, bugün ise belediye meclis üyesi olan Çıtak’ın 3 Ekim 2021 tarihinde Ulucak’taki dere taşkınları ve su baskınlarıyla ilgili defalarca uyarıda bulunduğunu hatırlatan Çankırı, bu çağrıların hem kamuoyunda hem de meclis gündeminde karşılık bulmadığını dile getirdi. Çankırı, “Uyarılar var, raporlar var, önergeler var ama ortada tek bir somut çalışma yok” ifadelerini kullandı.

“İzmir bu yönetim anlayışını hak etmiyor”

Ulucak’taki incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Çankırı, şu ifadeleri kullandı:

“Ben bu bölgeyi ilk kez bugün görmüyorum. 2021 yılında da buradaydık, riskli dereleri yerinde inceledik, yaşanacak tabloyu açıkça gördük. Aradan beş yıl geçti ve bugün yine aynı manzarayla karşı karşıyayız. İzmir bütün yaz boyunca ciddi bir su krizi yaşadı; vatandaş günlerce musluğundan su akmadığı için mağdur oldu. Şimdi ise aynı şehirde dereler taşıyor, evler ve araçlar sular altında kalıyor. Bir yanda susuzluk, diğer yanda kontrolsüz su baskınları var. Bu tablo doğanın değil, plansızlığın ve beceriksizliğin sonucudur. Ne içme suyu doğru yönetiliyor ne de yağmur suyu. Bu, CHP’li belediyeciliğin İzmir’i getirdiği noktadır. İzmir bu yönetim anlayışını hak etmiyor.”

Tugay’ın seçim sözlerini hatırlattı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın seçim sürecinde dile getirdiği, “İzmir’de artık su baskını yaşanan yerler görmek istemiyoruz” sözlerini de hatırlatan Çankırı, Ulucak’ta 2021’den bu yana tek bir kalıcı altyapı çalışmasının dahi yapılmamış olmasının, verilen vaatlerle sahadaki gerçekler arasındaki farkı ortaya koyduğunu ifade etti. Çankırı, yaşananların münferit bir olay olmadığını vurgulayarak, İzmir genelinde süregelen altyapı sorunlarının somut bir sonucu olduğunu söyledi. Sürecin takipçisi olacağını belirten Çankırı, konunun gündemden düşmesine izin vermeyeceğini kaydetti.

Mahalle sakinleri de yaşananların bir kader değil, yıllardır alınmayan önlemlerin sonucu olduğunu dile getirerek, dere ıslahı ve kalıcı altyapı yatırımlarının bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.