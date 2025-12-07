İzmir Süper Amatör Lig E Grubu’nun ikinci yarısı kritik bir mücadeleyle başladı. Deplasmanda Yelkispor’la karşılaşan İmren Alaçatıspor, maça adeta fırtına gibi girerek daha ilk dakikada Yiğit Can’ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı boyunca iki taraf da pozisyon üretti ancak oyunu dengeleyen taraf Yelkispor oldu. Metin Yıldırım’ın 43. dakikadaki golüyle skor 1-1’e geldi ve devre bu sonuçla kapandı.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf yine İmren Alaçatıspor oldu

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan İmren Alaçatıspor, 51. dakikada Soner Sarıçiçek’in golüyle yeniden öne geçti. Bu gol, hem moral hem de oyun üstünlüğü getirse de skor tabelası Alaçatı ekibinin istediği gibi kalmadı.

Uzatmalarda gelen iki gol maçın kaderini değiştirdi

Mücadelenin son bölümünde oyunun kontrolünü kaybeden İmren Alaçatıspor, adeta uzatma dakikalarında çöktü.

90+2’de Alper Tolga Karayakuplu, 90+5’te ise Kemal Mart sahneye çıkınca mücadele 3-2 Yelkispor’un üstünlüğüyle tamamlandı. Alaçatı ekibi sahadan puansız ayrılarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

İmren Alaçatıspor puan tablosundaki yerini korudu

Mağlubiyete rağmen İmren Alaçatıspor, ligde 14 puanla 4. sıradaki yerini korudu. Ancak kritik haftalarda kaybedilen puanlar, üst sıralar mücadelesinde önemli bir kırılma oluşturabilir.

Sıradaki rakip: Lider Balçova Termalspor

İmren Alaçatıspor, ligin ikinci yarısının ikinci haftasında güçlü rakibi Balçova Termalspor’u ağırlayacak. Karşılaşma 14 Aralık Pazar günü saat 15.00’te oynanacak.