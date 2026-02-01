Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin ders başı yapmasıyla sona eren sömestir dönemi, turizm piyasasında yüzleri güldüren bir hareketliliğe sahne oldu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Hakkı Karadeveci, yarıyıl tatilinin sektör paydaşları için kritik bir nefes borusu işlevi gördüğünü belirterek, Ege’deki konaklama tesislerinde doluluk seviyesinin yüzde 80 bandına ulaştığını müjdeledi. 16 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında yoğunlaşan seyahat trafiği, kış uykusundaki pek çok turizm destinasyonuna adeta can suyu verdi.

Kayak Merkezleri zirve yaparken termal tesisler ilgi odağı oldu

Tatilcilerin rota tercihlerinde kış sporları ve sıcak su kaynakları başı çekti. Hakkı Karadeveci, Uludağ’dan Palandöken’e, Erciyes’ten Sarıkamış’a kadar uzanan kayak merkezlerinde yer bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini ve buralarda doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerine tırmandığını ifade etti. Kar turizminin cazibesine kapılmayan bir kitle ise rotasını Afyonkarahisar, Denizli ve İzmir’deki termal otellere kırdı. Özellikle yoğun kar yağışı haberlerinin kış sporlarına olan ilgiyi kamçıladığını dile getiren Karadeveci, bu durumun kültür ve gastronomi turlarına olan talebi bir miktar gölgede bıraksa da genel tablonun memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

İzmir ve çevresinde "etkinlik" odaklı turizm hareketliliği

Ege turizminin kalbi İzmir merkezinde, Urla ve Çeşme gibi popüler noktalarda otellerin sömestire özel hazırladığı eğlence programları karşılık buldu. Hakkı Karadeveci, kış şartlarına rağmen kapılarını açık tutan tesislerin, bölgenin sunduğu gastronomi avantajlarını kullanarak yoğunluk yakaladığını belirtti. Yurt dışı planı yapan vatandaşların ise vize prosedürleriyle uğraşmamak adına Balkan coğrafyasına yöneldiğini söyleyen Karadeveci; Saraybosna ve Belgrad gibi merkezlerin, vizesiz seyahat imkanı sayesinde Ege çıkışlı turistlerin favori durakları haline geldiğini sözlerine ekledi.

ETİK Başkanı Mehmet İşler: "Sektör için kış ortasında bir soluk oldu"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de sömestir döneminin beklentileri karşıladığını teyit etti. İşler, çocukların yoğun sınav ve ders temposunun ardından deşarj olmak için beş yıldızlı otellerin çocuk aktivitelerine akın ettiğini dile getirdi. Ailelerin bir kısmının şehirden fazla uzaklaşmadan Seferihisar, Foça, Kuşadası ve Seferihisar gibi yakın rotaları değerlendirdiğini belirten İşler, bu kısa ama yoğun dönemin konaklama sektörüne kış sezonunun en zorlu günlerinde büyük bir moral ve ekonomik destek sağladığını vurguladı.

İzmir'in turizm kozu: İklim, gastronomi ve Thalasso terapi

Kentin termal turizm altyapısını Denizli ve Afyonkarahisar gibi bu alanda markalaşmış illerle kıyaslayan Mehmet İşler, İzmir’in henüz o seviyede bir çekim gücüne sahip olmadığını ancak özgün avantajlarıyla öne çıktığını belirtti. Balçova ve Çeşme'deki tesislerin thalasso terapi ve termal sularla 12 ay sürdürülebilir turizm hedefine yaklaştığını söyleyen İşler, "İzmir'in asıl farkı; sunduğu yaşam tarzı, ılıman iklimi ve eşsiz mutfak kültürüdür," dedi. Sömestirin bitişiyle birlikte rotanın hızla değiştiğini ifade eden İşler, sektörün şu an iftar organizasyonları ve hemen ardından gelecek olan Ramazan Bayramı hazırlıklarına odaklandığını belirterek yeni sezon hazırlıklarının sinyalini verdi.

