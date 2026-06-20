İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın paniği de beraberinde getirdi. Ildır Mahallesi'nde dumanlar yükselirken, alevlerin ve dumanların fark edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip intikal etti. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çalışma gerçekleştirildi.

Ildır Mahallesi'nde çıktı!

Ildır Mahallesi'nde yer alan makilik alanda yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple ortaya çıkan yangın kısa sürede çevredeki bitki örtüsünün üzerinde etkisini gösterdi.

Ekipler bölgeye gitti!

İhbar sonrasında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile belediye ekipleri yangın bölgesine intikal etti.

Alevlerin daha geniş bir alana yayılmasının önüne geçmek için ekipler, yangına karadan müdahale gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Çalışmalar sürüyor!

Yangının yerleşim alanlarını etkisi altına almaması ve makilik bölgede daha fazla zarar meydana getirmemesi için ekiplerin yoğun çaba gösterdiği belirtildi.