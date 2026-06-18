İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından gerçekleştirilen 39. Uluslararası İzmir Festivali, sanatseverleri özel bir konserle konuk etti. Festival çerçevesinde düzenlenen “Kamışın Nefesi, Telin Yankısı: Mitolojik Bir Buluşma” konseri, müzikseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Konak'ta bulunan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde boy gösteren İsviçreli pan flüt virtüözü Michel Tirabosco ile dünyaca tanınan arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, sanatseverlere mitoloji, tarih ve müziği buluşturan etkileyici bir performans göstermiş oldu.

Kadim çalgıların hikayesi!

Konserde pan flüt ve arpın binlerce yıllık geçmişine giden kültürel yolculuk, modern müzikal yorumlarla yeniden hayata katıldı.

Özel performans!

Uluslararası tanınırlığı olan pan flüt sanatçısı Michel Tirabosco ile Türkiye’nin önemli arp sanatçılarından Şirin Pancaroğlu, konser süresince farklı dönemlere ve kültürlere ait eserleri kendilerine özgü yorumlarıyla dile getirdi.

Finaline hazırlanıyor!

İzmir’in köklü kültür ve sanat organizasyonlarından biri olarak dikkat çeken Uluslararası İzmir Festivali, sezonun kapanış etkinliğine hazırlık yapıyor. Festivalin final konseri, 8 Temmuz’da Çeşme Kalesi’nde düzenlenecek.

