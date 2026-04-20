Çeşme Belediyesi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminde bulunuyor. İlçenin belediye başkanı ise 1992 doğumlu Lal Denizli. Denizli, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde sandıktan birinci çıkarak koltuğa oturdu ve Çeşme tarihinin ilk kadın belediye başkanı olarak kayıtlara geçti.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli kimdir?

Lal Denizli, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Ailesi İzmir Çeşme kökenli. Babası, Türk futbolunun uzun yıllar tanıdığı teknik direktör Mustafa Denizli; annesi ise Çiğdem Kayalı. Eğitim hayatına İstanbul'daki Lycée Français Pierre Loti'de başlayan Denizli, lise öğreniminin bir bölümünü Fransa'daki Ermitage International School'da tamamladı.

Üniversite için İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni tercih eden genç siyasetçi, Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu ve Hukuk alanında yan dal yaptı. Ardından aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler yüksek lisansını bitirdi. Üç dilde (Fransızca, İngilizce, İspanyolca) iletişim kurabilen Denizli'nin akademik arka planı, siyasi kariyerine de yön veren temel unsurlardan biri oldu.

Çeşme Belediyesi hangi partide yönetiliyor?

Çeşme Belediyesi, 2024 yerel seçimleriyle birlikte CHP çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Bir önceki dönemde de ilçenin yönetimi yine CHP'deydi; 2019 seçimlerinde Muammer Ekrem Oran koltuğa oturmuştu. Dolayısıyla Çeşme, uzun süredir CHP'nin elinde tutmayı başardığı bir ilçe konumunda.

2024 yerel seçimlerinde Lal Denizli'nin yanı sıra MHP'den Esat Tanık, İYİ Parti'den Havva Evci, DEVA Partisi'nden Muhammet Yılmaz gibi farklı partilerin adayları da Çeşme'de yarıştı. Sandıktan CHP'nin galip çıkmasıyla birlikte ilçenin yönetim çizgisi değişmedi.

Lal Denizli'nin siyasi kariyerinin kısa özeti

Siyasete 2010 yılında CHP Beşiktaş Gençlik Kolları'nda atılan Denizli, parti içinde farklı kademelerde çalıştı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde İstanbul Saha Koordinatörü görevini üstlendi. Aynı yıl Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin afet koordinasyon çalışmalarında sahada görev aldı.

2020 Elazığ depremi, 2021 İzmir Bayraklı depremi ve UNHCR'ın Edirne'deki mülteci çalışmaları gibi pek çok sosyal sorumluluk projesinde de yer aldı. Saha tecrübesi ve parti içi organizasyon deneyimi, genç yaşında Çeşme gibi kritik bir ilçenin adaylığına giden yolu açtı. Halihazırda aynı zamanda SODEM (Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği) Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor.

Çeşme Belediyesi'nde son dönem gündemi

Lal Denizli yönetimindeki Çeşme Belediyesi, turizm altyapısı, kadın istihdamı ve kültürel projelere ağırlık veriyor. Belediye son aylarda okuma yazma kursları, çevre düzenlemeleri ve sosyal destek programlarıyla gündeme geldi. Genç bir belediye başkanı profiliyle Çeşme'nin yönetim anlayışında kuşak değişimi yaşanıyor diyebiliriz.