Son Mühür- Geçmişten gelen borçlar nedeniyle zor günler geçiren Çeşme Belediyesi, borçlarını taşınmazlarını satarak ödemeye çalışıyor. Geçtiğimiz ay Alaçatı ve Sakarya Mahallelerinde bulunan 5 arsasını yaklaşık 140 milyon TL’ye satışa çıkaran belediyenin yüzü gülmedi. Arsalara teklif gelmedi.

Bunun üzerine belediye farklı arsalarını satışa çıkarmaya karar verdi. Ilıca ve Alaçatı’daki üç değerli arazisini 5 kasımda satışa çıkarmıştı

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de belediye bu üç taşınmazın satışına ilişkin ilanı tekrar yayımladı. Satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan duyuruya göre; satışa çıkarılan taşınmazlar arasında Alaçatı Mahallesi’nde 873 metrekarelik ve 4 bin 980 metrekarelik iki arsa ile Musalla Mahallesi Pırnallı Pusta Mevkii’nde 4 bin 800 metrekarelik turizm tesisi alanı bulunuyor.

Alaçatı’daki arsaların muhammen bedelleri sırasıyla 45 milyon TL ve 48 milyon TL, Musalla Mahallesi’ndeki taşınmazın ise 40 milyon TL olarak belirlendi. İhalelere katılmak isteyenlerin geçici teminat bedelleri 1 milyon 350 bin TL ile 1 milyon 440 bin TL arasında değişiyor.

İhaleler 26 Kasım 2025 tarihinde Çeşme Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. İlk ihale saat 14.30’da, son ihale ise 15.00’te yapılacak.