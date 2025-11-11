Son Mühür/ Beste Temel - Çeşme’de 10 Kasım programı sabah 08.50’de Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen tören ile başladı. Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu, saat 09.05’te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Meydan, Çeşmelilerin katılımıyla saygı ve sessizlikle doldu.

Ardından Çakabey Kültür Merkezi’nde Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda günün anlam ve önemine vurgu yapıldı. 10 Kasım temalı resim, şiir ve fotoğraf yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. “Bir Devrin Hikâyesi” adlı gösteri izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Dalyan’da Atatürk Heykeli açıldı

Anma gününün önemli anlarından biri de Dalyan Mahallesi’nde gerçekleşen Atatürk Heykeli açılışı oldu. Çeşmeli heykeltıraş Oğuz Yeşilay tarafından hazırlanan, binlerce parçadan oluşan özgün eser törenle vatandaşlara tanıtıldı.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli açılışta yaptığı konuşmada Atatürk’ün sanat ve bilime verdiği öneme dikkat çekti:

“Bu heykeli yalnızca bir anıt değil, Atatürk’ün sanat ve bilime verdiği değerin bir yansıması olarak görüyoruz. Sanatsız ve bilimsiz bırakılan toplumların ilerleyemeyeceğini biliyoruz. Çeşme’yi bilimle, sanatla ve sporla büyütme irademiz kararlı şekilde devam edecek.” Başkan Denizli, Cumhuriyeti korumanın ve yaşatmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Atalarımıza ve Atatürk’e borcumuz var. Onun ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam edecek” dedi.

Kent Enstitüsü öğrencileri Anıtkabir’e uğurlandı

Anma etkinlikleri kapsamında Çeşme Kent Enstitüsü öğrencileri ve velileri, Atatürk’ün ebedî istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etmek üzere ilçeden yola çıktı. Uğurlama töreninde konuşan Başkan Denizli, öğrencilere Atatürk’ün mirasını ve Cumhuriyet değerlerini hatırlattı: “Bu yolculuk, Atamızın fikirlerini ve Cumhuriyet’in değerlerini bir kez daha kavrama yolculuğudur. Çeşme’nin geleceğini Atatürk’ün izinde büyütmeye devam edeceksiniz.”

Atatürk’ün sevdiği şarkılarla duygusal kapanış

Gün, Aya Haralambos Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseriyle sona erdi. Atatürk’ün sevdiği eserler seslendirilirken salonda duygu dolu bir atmosfer oluştu. Konser sonunda sanatçıya Başkan Denizli adına doğa dostu geleceğe katkı amacıyla ağaç sertifikası takdim edildi.

“Atatürk’ün yolunda, Cumhuriyet’in ışığında”

Çeşme Belediyesi, 10 Kasım kapsamında düzenlenen tüm etkinliklerle Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlılığını bir kez daha ortaya koydu. Başkan Denizli, “Ata’mızın yolunda, Cumhuriyet’in ışığında Çeşme’yi çağdaş ve üretken bir kent olarak geleceğe taşımayı sürdüreceğiz” dedi.