Victor Osimhen'in sevgilisi Kim Stefanie Ladewig, Alman-Kamerunlu model ve sosyal medya fenomeni. 13 Eylül 2000 doğumlu olan Stefanie, şu anda 25 yaşında ve Berlin'de doğdu.

Çift 2018 yılından beri birlikte ve 2022'de kızları Hailey True Osimhen dünyaya geldi. Stefanie şu anda Türkiye'de yaşıyor ve Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e destek veriyor.

Stefanie Ladewig Kimdir?

Yaşı ve Doğum Yeri: 13 Eylül 2000 Berlin doğumlu olan Stefanie, 25 yaşında. Bu yıl 25. yaşını kutlayacak olan Stefanie'nin doğum günü yaklaşıyor.

Kökeni: Babası Alman, annesi Sarah Ladewig Agbortabi ise Kamerun'un Kumba şehrinden. Bu çok kültürlü aile yapısı sayesinde hem Avrupa hem de Afrika kültürlerini bir arada yaşıyor.

Fiziksel Özellikleri: Güzelliği ve zarafeti ile dikkat çeken Stefanie, modellik kariyerini sürdürüyor. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni topluyor.

Stefanie Ladewig Nereli?

Doğum Yeri: Almanya'nın başkenti Berlin'de doğan Stefanie, Alman vatandaşı.

Mevcut İkamet: 2025 itibarıyla İstanbul'da yaşıyor. Osimhen'in Galatasaray'a transferi sonrası Türkiye'ye yerleşen Stefanie, burada kızı Hailey ile birlikte yaşam sürüyor.

Köken: Anne tarafından Kamerun kökenli, baba tarafından ise Alman kökenli.

Stefanie Ladewig Ne İş Yapıyor?

Modellik: Güzelliği sayesinde model olarak çalışan Stefanie, çeşitli markaların kampanyalarında yer alıyor.

Sosyal Medya Fenomeni: Instagram'da 100 binden fazla takipçisi bulunan Stefanie, influencer olarak faaliyet gösteriyor. TikTok ve YouTube'da da aktif.

Marka Temsilciliği: İtalyan lüks parfüm markası Chogan'ın satış distribütörü olarak çalışıyor.

İçerik Üreticiliği: Güzellik ürünleri, lifestyle, seyahat ve annelik konularında içerikler üretiyor.

Osimhen ile İlişkisi

Tanışma: 2018 yılında Osimhen'in Wolfsburg forması giydiği dönemde tanıştılar. Stefanie o dönem amigo kız olarak görev yapıyordu.

İlişki Durumu: 7 yıldır birlikte olan çift henüz evlenmedi ancak güçlü bir birliktelikleri var.

Kızları: 2022'de dünyaya gelen Hailey True Osimhen adındaki kızları için çok sevecen ebeveynler. Osimhen, her golden sonra kızının adının baş harfi olan "H"yi işaret ederek onu selamlıyor.

Türkiye Deneyimi: Galatasaray taraftarları Stefanie'yi çok seviyor ve "Kim Stefanie" olarak tanınıyor. Instagram hesabını genellikle gizli tutuyor ancak Türk takipçi sayısı artıyor.