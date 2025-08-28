Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen bir düğün töreni, alışılmadık bir anıya sahne oldu. Kasaplık yapan Buse Şimşek, damada altın yerine sucuk hediye ederek salondaki davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.

Düğünde unutulmaz anlar

Emekli polis memuru İsmail Yıldırım ve eşi Gül Yıldırım’ın oğulları Ali Yıldırım, Ayşe Yıldırım ile hayatlarını birleştirdi. Kültür Park’ta gerçekleştirilen düğün töreni, çiftin ve davetlilerin coşkulu dansları ve neşeli anlarıyla doluydu. Ancak gecenin en çok konuşulan olayı takı töreninde yaşandı.

Sürpriz hediye salondakileri güldürdü

Takı merasimi sırasında, damat Ali Yıldırım'a sıra dışı bir hediye takıldı. Kasap Buse Şimşek, geleneksel altın takıları bir kenara bırakarak, damadın boynuna özenle hazırlanmış bir sucuk kolyesi astı. Bu yaratıcı ve komik hediye, tüm salonda kahkahalara ve yoğun alkışlara neden oldu. Davetliler, bu ilginç anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarılarak görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Gecenin en renkli anı olan bu hediye, düğün törenine farklı bir hava kattı.