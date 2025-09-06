Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, bu mücadelenin yalnızca Aydın için değil, Türk milletinin özgürlük iradesi açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Milletin onurlu mücadelesi

Başkan Çerçioğlu mesajında, “Aydın’ın işgalden kurtuluşu, milletimizin tarih sahnesindeki en onurlu sayfalarından biridir. Bu topraklarda verilen mücadele, sadece bir şehrin değil, tüm milletin bağımsızlık iradesinin sembolüdür” ifadelerine yer verdi. Yörük Ali Efe’den Demirci Mehmet Efe’ye, Albay Şefik’ten Çete Ayşe’ye kadar birçok kahramanın, canlarını ortaya koyarak Aydın’ı özgürlüğe kavuşturduğunu belirtti.

İki kez işgale uğrayıp iki kez kurtuluş

Aydın’ın tarih boyunca iki kez işgale uğrayıp iki kez kurtuluş destanı yazdığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu, bu başarının Türk milletinin cesareti, kararlılığı ve bağımsızlık tutkusunun somut bir örneği olduğunu ifade etti. “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimize yalnızca bağımsız bir vatan bırakmakla kalmamış, aynı zamanda çağdaş ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini de atmıştır” dedi.

Geçmişten geleceğe sorumluluk

Çerçioğlu, kurtuluş günlerinin sadece geçmişi anmak için değil, aynı zamanda geleceğe dair sorumlulukları hatırlamak için de önemli olduğunu vurguladı. “Atalarımızın mirasını gururla taşımak, Cumhuriyetimizi ileriye taşımak ve Aydın’ı ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri yapmak bizim görevimizdir” diye konuştu.

Kahramanlar rahmetle anılıyor

Mesajını, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kahraman Efelerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, Aydın’ın kurtuluş gününü kutluyorum” sözleriyle tamamladı.