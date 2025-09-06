Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yol kenarında devrilmiş motosikletin yanında hareketsiz halde bulunan 47 yaşındaki Hakan Kudüsoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yol kenarında hareketsiz bulundu

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Sultanhisar-Denizli kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında devrilmiş bir motosiklet gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, motosikletin plakasız olduğunu ve yanında hareketsiz halde yatan bir kişinin bulunduğunu tespit etti.

Ekipler hayatını kaybettiğini belirledi

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, yerde yatan kişinin 47 yaşındaki Hakan Kudüsoğlu olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Kudüsoğlu’nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma, olayın nasıl meydana geldiğini ve Kudüsoğlu’nun ölüm nedenini belirlemek için inceleme başlattı.