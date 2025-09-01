Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret ederek kentte yürütülecek yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından Başkan Çerçioğlu, Vali Canbolat’a misafirperverliği için teşekkür etti.

Yatırımlar Masaya Yatırıldı

Aydın’da planlanan projeler ve yatırımların ele alındığı görüşmede, Başkan Çerçioğlu ve Vali Canbolat, iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti. Görüşme sonrası sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Başkan Çerçioğlu, Vali Canbolat’a teşekkür mesajı yayınladı.

Günün İkinci Ziyareti AK Parti İl Başkanlığı

Başkan Çerçioğlu, günün ilerleyen saatlerinde saat 16.00’da AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek basın açıklaması gerçekleştirecek.