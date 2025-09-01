Aydın Valiliği önünde 2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi. Törene Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu, Aydın 2. İdare Mahkemesi Başkanı Söner Akbaş, Aydın Baro Başkanı Utku Devrim Barış Arslan, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Etkinlik, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Adalet Komisyonu Başkanlığı, İdare Mahkemesi ve Aydın Barosu çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören devam etti.

“Yargıya güveni sağlamak en önemli görevimiz”

Aydın Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu, “Devletin üç temel erkinden biri olan yargı, haksızlığa uğrayanın hakkını teslim eden, suçluyu cezalandıran, masumu aklayan tek ve son sığınaktır. Yargıya duyulan güveni sağlamak ve artırmak, biz yargı çalışanlarının en önemli vazifesidir. Bu bilinçle adaletin tecellisi için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

“Adalet toplumsal barışın güvencesidir”

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, adaletin, hukukun üstünlüğünün ve bağımsız yargının toplumun huzuru için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Yargı, bu değerleri koruma görevini üstlenmiş bir kurum olarak bireyin haklarını güvence altına alırken toplumsal barışı sağlamak sorumluluğu taşır. Yeni adli yılda tarafsızlık, bağımsızlık ve adil yargılama ilkelerinden taviz vermeden çalışacağız” diye konuştu.

Baro’dan yeni adliye binası talebi

Aydın Baro Başkanı Utku Devrim Barış Arslan ise kentte, tarihsel ve çevresel dokuya zarar vermeyecek bir bölgede yeni adliye binasının yapılması yönündeki taleplerini yineledi.