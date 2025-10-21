Aydın’da uzun süredir gündemde olan banliyö hattı projesi için somut adım atıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile yapılan görüşmenin ardından “AY-BAN Banliyö Hattı” projesinin hayata geçirileceğini duyurdu.

Bakanlık ziyaretinden ulaşım müjdesi

Başkan Çerçioğlu, beraberinde Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, İl Başkanı Mehmet Erdem, MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer ve AK Partili belediye başkanlarıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Çerçioğlu, kent içi ulaşımı rahatlatacak yeni banliyö hattı kararının alındığını belirterek, “Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile TCDD Genel Müdürlüğü ortaklığında banliyö seferleri başlatılması karara bağlandı. AY-BAN hattımız Aydınımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Hattın güzergâhı belli oldu

Yeni AY-BAN Banliyö Hattı, İncirliova İlçesi ile Aydın Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında hizmet verecek.

Proje kapsamında;

Şehir Hastanesi,

Tekstil Park,

ASTİM OSB

gibi önemli noktaları kapsayacak ilave durakların da yapılacağı bildirildi.

Bu sayede hem sanayi bölgesinde çalışan binlerce kişi hem de kent merkezine ulaşım sağlayan vatandaşlar için hızlı ve ekonomik bir ulaşım imkânı sunulacak.

TCDD ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ortaklığı

AY-BAN hattı, TCDD Genel Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Hattın altyapı ve durak imalatları tamamlandıktan sonra seferlerin başlaması planlanıyor.

Projenin, Aydın şehir içi trafiğini azaltması, çevreci ulaşım alternatifi sunması ve sanayi bölgeleriyle şehir merkezini birbirine bağlaması hedefleniyor.

