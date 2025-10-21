Aydın siyaset sahnesinde, yerel yönetimler düzeyinde son dönemde yaşanan parti değiştirmelerin ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında bulunan Bozdoğan, Karacasu ve Koçarlı Belediye Başkanları, Ankara’ya giderek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’a sürpriz bir ziyarette bulundu. Bu beklenmedik ziyaret, siyasi kulislerde çeşitli yorumlara neden oldu.

AK Partili vekil savaş ziyareti sosyal medyadan duyurdu

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ve Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği bu ziyareti, ev sahibi AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurdu. Milletvekili Savaş, paylaştığı fotoğrafın altına, "Bozdoğan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Galip Özel, Karacasu Belediye Başkanı Sayın Mustafa Büyükyapıcı ve Koçarlı Belediye Başkanı Sayın Özgür Arıcı'yı Gazi Meclisimizde misafir etmekten memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri için tüm Sayın Başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum," notunu ekledi.

Ziyaret, parti değişikliği iddialarını güçlendirdi

Bu ziyaret, Aydın yerel siyasetinde kısa bir süre önce yaşanan sarsıcı bir gelişmenin hemen ardından geldi. Bilindiği üzere, geçtiğimiz ay Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanı sıra Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, mensubu oldukları CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı. Bu toplu geçişin yarattığı siyasi ortamda, mevcut üç CHP’li belediye başkanının TBMM’de AK Partili bir vekili ziyaret etmesi, kulislerde "Aydın'da CHP'den AK Parti’ye yeni katılımlar yolda mı?" şeklinde yorumlanmasına yol açtı. Ziyaretin içeriği hakkında detaylı bir açıklama yapılmazken, bu tür üst düzey görüşmelerin parti içi dengeler açısından taşıdığı önem, siyasi gözlemcilerin gündemine oturdu.