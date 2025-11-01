Denizli’nin Pamukkale ilçesinde parkta çakmakla oynayan çocuklar, plastik oyuncağı ateşe verince yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Çocukların oyunu yangına dönüştü

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi 1140 Sokak’ta bulunan çocuk parkında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, parka oyun oynamaya gelen çocuklar yanlarında getirdikleri çakmakla plastik oyuncağı ateşe verdi. Oyuncağın tutuşmasının ardından alevlerin büyümesiyle korkan çocuklar olay yerinden kaçtı.

Vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi

Parktan çıkan dumanı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle oyuncaktaki alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ailelerden tepki

Olay sırasında parkta bulunan bazı ebeveynler, çocukların zarar görebileceği endişesi yaşadı. Aileler ayrıca kamu malına zarar verildiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.