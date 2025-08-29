Karşıyaka Spor Kulübü’nün eski başkanlarından ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, yeşil-kırmızılı kulübün altyapısına önemli bir sponsorluk desteği sağladı. Kendi şirketi aracılığıyla yapılan anlaşmayla, altyapı takımlarının ihtiyaçları karşılanacak.

Sponsorluk anlaşmasının detayları

İmza törenine Cenk Karace’nin yanı sıra Karşıyaka Spor Kulübü Altyapı Başkanı Ahmet Yimsek ve Futbol Altyapı Şube Yöneticileri Murat Cansız ile Hamit Erol katıldı. Yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında Karace’nin firması, 5+1 yıllık süre boyunca altyapı takımlarının forma, malzeme, ulaşım ve sağlık giderlerini karşılayacak.

Karace: “Genç yeteneklerin yanında olmaya devam edeceğiz”

Törende konuşan Cenk Karace, Karşıyaka’ya duydukları sevgi ve güvenin bu destek kararında etkili olduğunu vurguladı. Karace, “Altyapımızın en iyi koşullarda gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu adım, gelecekte farklı sponsorların da altyapımıza ilgi göstermesine öncülük edebilir. Bu değere hep birlikte sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Kulüpten teşekkür ve anlamlı hediye

Kulüp temsilcisi Ahmet Yimsek de Karace’ye teşekkür ederek, sağlanan desteğin altyapı için büyük önem taşıdığını belirtti. Tören kapsamında Cenk Karace’ye plaket takdim edilirken, adına özel hazırlanmış bir forma da hediye edildi.