Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl 94. kez kapılarını aralarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokağı, kendine has dizaynı ve içeriği bol etkinlikleriyle fuarın en göze çarpan alanlarından biri olmaya çabalıyor.

Belediye’nin hizmetlerini tanıtmak ve ziyaretçilere keyifli anlar yaşatmak amacıyla özel olarak dizayn edilen sokakta, son hazırlıklar yapılıyor. “İzmir’e yakışır” ana fikri ile hazırlanan tematik alanlar, belediyenin altı temel hizmet başlığını içeriyor: Kültür Sanat, Sağlık, Toplumsal Hizmet, Çevre ve Sürdürülebilirlik, Afet-Acil Durum ve Güvenlik, Ulaşım. Bu alanlarda düzenlenecek etkinlikler, müzik aktivitelerinden bilgi yarışmalarına, sanat atölyelerinden spor aktivitelerine kadar geniş alanlarda misafirleri için hazırlanıyor.

Mutluluk veren ve bilgi akışını artıran kendine özgü etkinlikler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Tanıtım Şube Müdürü Cem Kaya, sokağın hem belediye hizmetlerini detayının verileceği hem de eğlenceli etkinliklerle dolu olduğunu açıklandı. Kaya, “Bu sene ilk defa ‘Ne kadar İzmirlisin’ bilgi yarışması organize ediyoruz. Kazananlara sürpriz hediyeler vereceğiz. Çocuklar için eğitici atölyeler, konserler ve tiyatro gösterileriyle herkesi sokağımıza davet ediyoruz” dedi.

Kültürel etkinliklerden tutun sağlık temasına kadar uzanan farklı etkinlikler

Kültür Sanat alanında, Basmane’deki Yeniden Basma Atölyesi Projesi, “Sokakta Kültür Var” bilgi yarışması, seramik, mozaik ve çanta boyama atölyeleri ile Visit İzmir çalışmasının tanıtımı gösterilecek. Sağlık temasında ise bilgilendirme çalışmaları, hediye çarkı, step gösterileri, köpek şovu ve lemur besleme ödüllü sosyal medya oyunları oynanacak. Buz pisti tanıtımı için ücretsiz biletler de sağlanacak.

Topluma sağlanan faydalar ve çevresel bilincin artırılmasına yönelik aktiviteler

Toplumsal Hizmet başlığında Süt Kuzusu projesiyle süt dağıtımı, engelli farkındalık etkinlikleri, Meslek Fabrikası tanıtımları ve çocuklara yönelik sanat atölyeleri yer bulacak. Çevre ve Sürdürülebilirlik konusunda ise “Dobidob Otobüsü”, VR gözlüklü “Geleceğe Dönüşüm” oyunu, tarım bilgi yarışmaları, fide dikim atölyeleri ve yenilenebilir enerji projeleri gösterilecek. “Gıda Güvenliğinden Gıda Egemenliğine” söyleşisi ve karbon ayak izi ölçümü gibi etkinlikler de yer alacak.

Herhangi bir kriz esnasında neler yapmalıyız? Öğrenmek mümkün

Afet, Acil Durum ve Güvenlik temasında, VR gözlükle yangın söndürme simülasyonu, çocuklar için lazerli yangın söndürme cihazı ve Ödemiş’teki orman yangınları sonrası çocuklardan gelen mektupların sergisi yer bulacak. Zabıta teçhizatları da gösterilecek. Ulaşım alanında ise ESHOT temalı puzzle ve hafıza oyunları, nazar boncuğu mavisi otobüs sergisi, “Geçmişten Günümüze Gezici ESHOT Sergisi” ve İzmir Metrosu, tramvaylar, İZBAN ile İZDENİZ’in etkinlikleri gözler önüne gelecek. Çocuklar için pet şişeden gemi yapımı ve İzmir Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı tanıtımı da sergilenecek.

Her kesimden vatandaşa uygun etkinlik misafirlerine kavuşmak için sabırsızlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokağı, 94. İEF’de hem bilgi verici hem de eğlenceli bir etkinlik organize ediyor. Renkli dizaynı ve zengin aktiviteleri ile fuarın en çok ziyaret edilen alanlarından biri olmak için bekliyor. Tüm İzmirliler ve misafirler bu farklı etkinlik alanını değerlendirmek için davetliler.