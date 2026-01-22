TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri tamamlanan ve en düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran kanun teklifi, Cumhurbaşkanı onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. SGK tarafından yapılan planlamaya göre memur emeklilerinin zam farkları, aylık veya üç aylık ödeme durumuna göre 1, 2 ya da 3 aylık fark şeklinde hesaplanacak ve ödemelerin Ocak ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında peşin olarak alıyor. 2026 Ocak ayı başında yapılan ödemeler, enflasyon verileri ve toplu sözleşme zamları henüz kesinleşmediği için eski katsayılar üzerinden yatırılmıştı.

Oluşan yüzde 18,60'lık zam farkının, SGK tarafından Ocak ayı bitmeden, en geç 31 Ocak 2026'ya kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Zam farklarının hangi tarihte hesaplara yatırılacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamayla netleşecek.

Emekli Sandığı ödeme takvimi nasıl işliyor?

Emekli Sandığı ödemeleri her ayın 15'inden 20'sine kadar yapılır. Ancak Ocak ayına özel durum nedeniyle memur emeklileri için farklı bir takvim uygulanıyor.

SGK'nın yayımlayacağı takvimle birlikte, ödeme günlerine göre 1, 2 veya 3 aylık farklar hesaplara aktarılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçtiğimiz yıl yapılan planlamaya göre ödeme takviminin 31 Ocak tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

Zam farkı ne kadar olacak?

2026 Ocak döneminde memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil yüzde 18,60 oranında zam yapıldı. Ayrıca tüm memur maaşlarına 1.000 TL seyyanen artış yansıtıldı.

En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL'den yüzde 18.48 oranında artışla 20 bin TL'ye çıkarıldı. En düşük aylığın 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkması ile aradaki 3 bin 119 liralık fark SGK tarafından değil Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.

e-Devlet'ten sorgulama nasıl yapılır?

Maaş farkınızın yatıp yatmadığını veya ne kadar ödeme alacağınızı e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca sorgulayabilirsiniz. Arama kısmına "4C Emekli Aylık Bilgisi" yazın.

Son durum ne?

En düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik teklif henüz yürürlüğe girmedi. Teklif Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. En düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik TBMM'den geçen kararın bu hafta içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Fark ödemesinin bu ay sonuna kadar ya da en kötü şartlarda önümüzdeki Şubat maaşlarına ilave olarak yatabileceği değerlendiriliyor.