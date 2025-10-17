Son Mühür / Yiğit Uzun- Enerji yatırımlarıyla gündemden düşmeyen Cengiz Holding, Trakya’da iki ayrı Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesine daha onay aldı. Kırklareli’nin Merkez–Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde, ormanlık ve tarım alanlarını kapsayan toplam 4 bin 780 hektarlık bölge için verilen izinlerin ardından yöre halkı ve çevre örgütleri hukuki mücadele başlattı.

Projelerin toplam yatırım bedelinin 4,5 milyar TL olduğu, arazilerin bir kısmının kamulaştırıldığı, kalan bölümün ise Hazine’den kiralandığı öğrenildi.

Orman ve tarım alanları enerji sahasına dönüyor

Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş., iki ayrı proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)onayını aldı. Bunlardan ilki, Kula, Kapaklı, Geçitağzı ve Kocayazı köyleri arasında planlanan Geçitağzı RES projesi. Yaklaşık 3 bin hektarlık alanı kapsayan proje, 2 milyar 730 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilecek.

ÇED raporunda, türbinlerin bir kısmının orman, bir kısmının tarım ve mera arazileri üzerinde yer aldığı belirtiliyor.

Özellikle T4 türbini ile enerji depolama tesisinin tamamen tarım alanı içine konumlandığı ifade ediliyor.

Devlet arazisi kiralandı, köylünün tarlası kamulaştırıldı

Projeye ilişkin raporlarda, arazilerin bir bölümünün kamulaştırıldığı, diğer kısmının ise Milli Emlak’tan kiralandığı kaydediliyor. Cengiz Holding böylece hem kamu arazilerini uzun vadeli kiralama yoluyla kullanacak, hem de özel mülkiyetteki tarlaları enerji yatırımı için devralacak. Devlet Su İşleri’nin (DSİ) görüş yazısında, proje sahasının taşkın ve yüzey sularını etkileyebilecek bir bölgede olduğu, olası zarar durumunda sorumluluğun tamamen şirkete ait olacağı vurgulandı.

Köylüler ve çevrecilerden hukuk mücadelesi

Kırklareli’nin kuzey köylerinde düzenlenen halk bilgilendirme toplantısında yöre halkı projeye sert tepki gösterdi.

İtirazlar sonucunda proje, 21 türbinden 15’e düşürüldü, ancak köylülerin tarım alanlarını kurtarmaya yetmedi.

Kırklareli Doğa ve Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Göksal Çidem, süreci yargıya taşıdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Proje alanı tarım arazilerini yok edecek. Köylülerin geçim kaynakları tamamen ortadan kalkacak. Cengiz’in projesine karşı Kırkkavak köylüleriyle birlikte hukuki mücadele başlattık.”

Trakya ekosistemine yeni tehdit

Uzmanlar, proje sahasının kuş ve yarasa göç güzergahında bulunduğunu, türbinlerin göç dönemlerinde çarpma ve ölüm riskini artırabileceğini raporladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün “tarım alanları korunmalı” uyarısına rağmen, ilgili kanunlar uyarınca projeye “uygunluk” onayı verildi.

Cengiz Holding’in Kırklareli’ndeki bu iki yeni yatırımı, Trakya’nın kuzeyindeki orman ve tarım zincirini saran enerji halkasının son halkası olarak değerlendiriliyor. Şirketin bölgede ayrıca 4 farklı projesinin daha ÇED sürecinde olduğu öğrenildi.