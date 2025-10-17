Son Mühür- Ali Erbaş döneminde lüks tatil, kadınların miras hakkı, kadın giyimi gibi konular nedeniyle tartışma konusu olan Cuma hutbeleri, Safi Arpaguş döneminde İslam ve güzel ahlak konularına ağırlık vermeye başladı.

17 Ekim Cuma hutbesinin konusu da Hz. Peygamber'in takip edilmesi gereken örnek davranışları ve yaşam tarzını tanımlayan Sünnet-i Seniyye'sine ayrıldı.

İslam'ın vücut bulmuş halidir...



''Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim; Rabbimizi bizlere tanıtan, yaratılışın hikmetini, hayatın gayesini öğreten ilahi mesajdır. Hak ile batılı, doğru ile yanlışı ayırt eden bir kılavuzdur. Kalplere şifa, gönüllere rahmet, ruhlara sekinettir. Sünnet-i seniyye ise; Kur’an’ın hayata yansımış, imanın pratiğe dönüşmüş, İslam’ın vücut bulmuş halidir'' denilen hutbede,

Kıymetli Müslümanlar!

Dün olduğu gibi bugün de insanlık, Allah Resûlü (s.a.s)’in çağlar üstü mesajlarına muhtaçtır. Onun sünneti; her yüreğe dokunan, her insana hitap eden, her topluma yol gösteren güzellikler barındırmaktadır. Bu husus Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmektedir:

“İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resûlullah’ta güzel bir örneklik vardır.” vurgusunda bulunuldu.

Veda hutbesine gönderme...



Bu haftaki hutbe Hz. Peygamber'in Veda Hutbesindeki “Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar, Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” uyarısıyla tamamlandı.