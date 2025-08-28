Son Mühür- Yakın zamanda apar topar final yapan "Leyla" dizisinin ardından oyuncu Cemre Baysel hız kesmeden yeni projelere yöneldi.

Başarılı oyuncu, Kanal D ekranlarında yayınlanacak "Güller ve Günahlar" dizisinde başrol için Murat Yıldırım ile kamera karşısına geçecek.

Yeni rolü için bambaşka birisi oldu

Yeni rolü için imaj değişikliğine giden Cemre Baysel, bal rengi saçlarını siyaha boyattı. Oyuncunun bu yeni tarzı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı hayranları siyah saçları çok beğenirken, bazıları ise eski imajını daha çok yakıştırdığını dile getirdi.

“Güller ve Günahlar” dizisinin konusu ne?

Deniz Can Çelik’in yönetmenliğinde ekrana gelecek Güller ve Günahlar, entrika ve dramı bir araya getiren güçlü bir hikaye sunacak.

Dizide; Murat Yıldırım, dürüstlük ve güven üzerine kurulu hayatı eşinin büyük sırrıyla sarsılan başarılı iş insanı Serhat karakterini canlandıracak.

Cemre Baysel ise fakir bir mahallede yaşayan, cesur ve dobra tavırlarıyla dikkat çeken Zeynep rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Büyük sır ve kesişen hayatlar

Hikayede Serhat’ın eşi Berrak’ın yıllardır sakladığı sır, yaşanan bir kaza sonrası ortaya çıkacak. Berrak’ın komaya girmesiyle gerçeğin peşine düşen Serhat’ın yolu, Zeynep ile kesişecek. Bu karşılaşma hem Serhat’ın hem de Zeynep’in hayatını kökten değiştirecek.