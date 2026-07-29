Ankara’daki siyaset fırtınası YENİ Parti’nin hamleleriyle ivme kazanırken, gözler bir yandan da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a çevrildi. Tugay’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar Meclis koridorlarını hareketlendirdi.

İddialara YENİ Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın doğrudan yanıt verdi. Tugay ile hiçbir iletişimlerinin olmadığını belirten Günaydın, şöyle konuştu;

"Kendisiyle bir temasımız yok. Nereden, kimin oyuyla seçildiği belli. İzmir halkının tavrı net. O duruşa uygun davranan siyasette yoluna devam eder. 'Ben istediğimi yaparım' diyen ise halktan cevabını er geç alır."

Günaydın, kentin seçmen iradesine saygı duyulması gerektiğini hatırlattı.

"200'den fazla belediye başkanı rozet için sırada"

Kriz ortamında doğduklarını ancak kısa sürede kitlesel bir harekete dönüştüklerini aktaran Günaydın, katılımlara dair dikkat çekici veriler paylaştı. Parti kurmaylarının "Temkinli olun" uyarısına rağmen istifaların arkası kesilmiyor.

YENİ Partili Günaydın sahadaki son durumu şöyle özetledi:

Bugüne kadar 200’ü aşkın belediye başkanı YENİ Parti’ye geçmek amacıyla görev yaptığı partilerden ayrıldı.

Bu hafta içinde tüm dijital katılım sistemleri devreye giriyor. Başkanların üyelik işlemleri hızlandırılacak.

Kamuoyu araştırmalarında partinin bilinirliği %87’ye ulaştı. Oy potansiyeli ise kurulduğu ilk haftadan %30 sınırını aştı.

Olağanüstü şartlarda kurulduklarını belirten Günaydın, partinin kısa sürede Türkiye'nin birinci siyasi gücü haline geldiğini öne sürdü.

Kurultay Ekim’de

Örgütlenme takvimini de ilan eden YENİ Parti, sonbaharda seçime giriş vizesini almayı hedefliyor. Ağustos ve eylül aylarında ilçe ile il kongreleri tamamlanacak. Ekim ayında ise büyük kurultay var.

Siyasi senaryolara hazır olduklarını söyleyen Günaydın, "Baskın seçim dahil her türlü modele varız. Milletin egemenliğine göz dikenlerin hesabı boşa çıkacak" dedi.

Trafik Meclis ayağında da hareketli. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor.