Son Mühür- 2026 Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sarmışken Türkiye maçlarının coşkusu da hız kesmeden devam ediyor. İlk maçta istediğimizi alamasak da cumartesi günü oynanacak maçtan umudumuz büyük. Bu kapsamda hazırlık yapan Çiğli Belediyesi Türkiye’nin Paraguay ile oynayacağı önemli karşılaşma için Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda kurulacak büyük ekranda futbolseverlerle buluşacak.

Türkiye - Paraguay maçı dev ekranda

2026 Dünya Kupası’ndaki ikinci maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, gruptaki kaderini belirleyebilecek karşılaşmada Paraguay ile karşılaşacak. Çiğli Belediyesi de bu heyecana ortak olmak isteyen vatandaşları Ataşehir Mahallesi’nde bulunan Atatürk Kapalı Spor Salonu’na davet etti. 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 06.00’da başlayacak.

Başkan Yıldız’dan birlik ve beraberlik çağrısı

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, milli maç heyecanını bir kez daha vatandaşlarla birlikte yaşayacaklarını belirterek, “A Milli Takımımızın Dünya Kupası yolculuğundaki bu önemli mücadelesinde tüm hemşehrilerimizi Atatürk Kapalı Spor Salonumuza bekliyoruz. Milli takımımızı tek yürek olarak destekleyecek, bu heyecanı birlikte paylaşacağız. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek hem maç coşkusunu yaşayacak hem de komşuluk ve dayanışma kültürümüzü güçlendireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı ay-yıldızlı ekibimize destek vermeye davet ediyorum” dedi.

