Son Mühür- CHP'nin butlan kararı sonrası 935 günlük aranın ardından yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir için yola Utku Gümrükçü'yle devam etme kararı almıştı.

Siyasi kariyerinde Tuncay Özkan'a yakın bir isim olarak tanınan Çiğli Belediyesi eski Başkanı Utku Gümrükçü'nün tercihi sonrası yönetimiyle birlikte görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Kılıçdaroğlu yönetimindeki Genel Merkez'e bayrak açtı.

Kılıçdaroğlu'ndan polis yok talimatı...



Genel Merkez'in Özgür Özel ve kurmaylarından polis eşliğinde alınma görüntülerinin kamuoyunda yarattığı öfkenin farkında olan Kılıçdaroğlu'nun talimatı sonrası, Utku Gümrükçü'nün İzmir İl Başkanlığı görevine 'Zorla değil, ikna yoluyla' başlayabilme adına formül arayışı sürüyor.

Geçtiğimiz Cuma günü, Gümrükçü'ye yakın isimlerin ellerinde çiçeklerle il başkanlığı ziyareti, Çağatay Güç'ün destekçisi partililer tarafından parti binasından atılmalarıyla sonuçlanmıştı.

Gümrükçü'den ikinci hamle...



Utku Gümrükçü babalar günü için yayınladığı mesajda, Özgür Özel'in sık sık gündeme getirdiği ''Baba Ocağı'' vurgusuyla örgüte seslendi.

Gümrükçü, Babalar Günü mesajında, ''Baba Ocağı; kişinin doğup büyüdüğü toprak, yurt, babadan ve dededen kalma ev anlamlarında kullanılır' bilgi notunu paylaştı.

Güç'ün geri adım atmaya niyeti yok...



CHP Genel Merkezi tarafından yönetimiyle birlikte görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün, il başkanlığı binasında 'Demokrasi nöbeti' ise hız kesmeden devam ediyor.



İzmir İl Başkanlığı önünde nöbetteki arkadaşlarıyla birlikte bir araya gelen Güç,

''Burası Demokrasinin CHP'sidir. Butlanın CHP'si değildir. Demokrasinin CHP'sinde gençlerimizle birlikte nöbetteyiz'' mesajıyla geri adım atmayacaklarını vurguladı.