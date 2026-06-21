Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içerisinde faaliyet gösteren Zübeyde Hanım Huzurevi’nde Babalar Günü nedeniyle anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Huzurevi sakinleri beraber Türk sinema tarihinin klasikleri arasında yer alan Çağan Irmak imzalı Babam ve Oğlum filmini izledi. Hem duygusal hem neşeli anların yaşandığı etkinlikte huzurevi sakinleri, Babalar Günü’ne ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

“Hepsinin gözlerinden öpüyorum”



Babalığın önemine dikkat çeken ve gençlere tavsiyelerde bulunan huzurevi sakinlerinden Şevket Öztürk, “Babalarımızı kaybettik, şimdi çocuklarımız ve torunlarımız var. Babalık büyük sorumluluk gerektirir. Çocukları yetiştirmek ve topluma faydalı bireyler olarak kazandırmak önemlidir. Ülkemizde gençlerin yurt dışına gitmesini üzüntüyle karşılıyorum. Gençlerimiz, ailelerinin yanında, kendi ülkelerinde mutlu yaşayabilmeli. Annesine, babasına, ülkesine, demokrasiye ve insan haklarına saygılı nesiller yetişmesini diliyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Dünyadaki tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun” dedi.





“Baba gibi babaların günü kutlu olsun”

Huzurevi sakini ve emekli öğretmen Turgut Temur ise “Babamızı hiç unutmadık, zaman zaman mezarını ziyaret ederim. Baba olmak sadece çocuk sahibi olmak değildir. Gerçek baba olmak; evladının acısını kendi acısından daha fazla hissedebilmektir. Çocuklar babalarından ne görürlerse onu uygularlar. Topluma iyi insanlar yetiştirmek gerekir. Bütün babaların, özellikle de baba gibi babaların Babalar Günü kutlu olsun” diye konuştu.



“Babaların kıymetini bilin”

Kurum çalışanlarıyla baba-evlat ilişkisi kurduklarını ifade eden Niyazi Kül, “Toplumumuz daha sağlıklı ve güçlü bağları hak ediyor. Tüm babaların sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir Babalar Günü geçirmesini diliyorum. Gençlere de sesleniyorum; babalarınızın kıymetini bilin” ifadelerini kullandı.



“Evlat babaya, baba da evlada muhtaçtır

Huzurevi sakini Sami Güler şöyle konuştu: “Burada huzurluyuz. Kışın soğuğunu, yazın sıcağını hissetmiyoruz. Yaşantımız güzel. Evlat babaya, baba da evlada muhtaçtır. Babalar Günü’nü kutluyor, bu özel günü sevinçle geçiriyoruz.”



Dünya klasiğinden örnek

Rus yazar İvan Turgenyev’in dünya klasikleri arasında yer alan eseri Babalar ve Oğullar’da işlenen eski yeni karşıtlığına değinen Ali Olpak, “Kuşak çatışması bitmez. Babalar her zaman ileride ya da geride olacak diye bir şey yok. Bu, içinde yaşanılan dönemle ilgili, süreçle ilgili bir konu. Zaman zaman çocuklar geride kalacak. Ancak gençlere güvenmek gerekiyor. Kendimiz gibi olmalarını beklememizin bir anlamı yok” diye konuştu.



“Babalık güzel”

Mehmet Cengiz de babalığın güzel bir duygu olduğunu belirterek, “Allah kimseye evlat acısı vermesin. Buradaki çalışanlar da bizim evlatlarımız gibi. Hepsi bize kendi babalarıymışız gibi özen gösteriyor. Babanın kötü huyu varsa evlat ona benzemesin; iyi ve dürüst özelliklerini örnek alsın” dedi ve tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.



“Gençlerin işi zor”

Ali Durhan ise gençlere tavsiyelerde bulunarak, “Gençlerin Allah yardımcısı olsun. Onların işi gerçekten zor. Herkesin Babalar Günü kutlu olsun. Baba olmak çok güzel bir duygu” dedi.

Hüseyin İpçi de, “Burada güzel bakılıyoruz, Allah eksik etmesin. Babalar Günü’nde herkes mutlu olsun. Tüm babaların günü kutlu olsun” sözleriyle duygularını dile getirdi.