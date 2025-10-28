Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kent gündemine ilişkin açıklamalarda bulunarak katı atık bertaraf tesisleri ve su krizine ilişkin sürecin sürdüğünü belirtti. Tugay, “İzmir için herkes üzerine düşeni yapmalı” derken, DSİ ve ilgili bakanlıklardan yeni su kaynakları konusunda adım beklediklerini ifade etti.

Katı atık için yeni tesis hazırlığı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin devre dışı kalmasına ilişkin yürütülen çalışmalara değindi. Başkan Tugay, “Günlerdir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Bazı bölgelerde sona yaklaştık ancak İzmir’e karşı sorumluluğumuz var, net bir açıklama için erken” dedi. Tugay, yalnızca belediyenin değil, ilgili bakanlıklar ve milletvekillerinin de süreçte sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, “Harmandalı belirli bir süre sonra bırakılacak. İzmir için doğru kararlar alınmalı” ifadelerini kullandı.

Su krizi: “DSİ ve bakanlıklardan adım bekliyoruz”

Kentte barajlardaki su seviyelerinin gerilemesine değinen Tugay, su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğini vurguladı: “Yer altı ve yer üstü su kaynaklarımız var, İzmirlinin mağdur olmaması için çalışıyoruz. Barajın ölü hacmindeki suyu kullanmak akılcı bir çözüm. Yağış bekliyoruz ancak yaz için endişe var. Su temini DSİ’nin görevi. Bakanlıklarla birlikte İzmir’e yeni su kaynakları kazandırmalarını bekliyoruz. Tarımda yanlış ürün seçimi ve vahşi sulama nedeniyle büyük kayıp oluşuyor, bunun da kontrol altına alınması gerekiyor.” Tugay, devlet kurumlarının karar alma sürecini hızlandırması gerektiğini de belirtti.

“Bazı ilçelerde çöp toplama aksıyor”

Katı atık süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, çöp toplama konusunda sorumluluk hatırlatması yaptı:

“Harmandalı ile ilgili şu anda bir sorun yok. Bize gelen çöpler doğru şekilde yönlendiriliyor ancak bazı ilçelerde yeterli çöp toplanmıyor. Vatandaş yanlış bilgilendiriliyor. Ben elimden gelen desteği veriyorum, herkes kendi görevini yerine getirirse sorun oluşmaz.”

Otopark uygulaması: “Usulsüz yapıya izin yok”

Şehirde otopark abonelik sistemine dair eleştirileri değerlendiren Tugay, mali yük ve düzen ihtiyacına dikkat çekti: “Otopark işletmelerinden kaynaklı ciddi zarar var. Bir yandan borçlarımızı ödememiz isteniyor, diğer yandan tasarruf adımlarımıza destek verilmiyor. Usulsüz yapılara alan açmak mümkün değil. Otoparkları mahalle sakinlerine ve esnafa tahsis ettik, en doğru çözüm buydu. Memnuniyet de yüksek. Belediye zarara uğramamalı ve sistem suistimale açık olmamalı.”