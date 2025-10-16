Son Mühür/ Beste Temel- İzmir magazin basınının köklü isimlerinden, deneyimli gazeteci Mehmet Kurt, edebiyat dünyasına ilk romanı olan “Ceviz Bebekler” ile adım attı. Kitabın lansmanı ve Macar halk şarkısından esinlenilerek hazırlanan özel klibin tanıtımı, iş, sanat ve cemiyet hayatından önemli isimlerin katılımıyla görkemli bir etkinlikle gerçekleştirildi. Swissotel Büyük Efes’in Saklı Bahçe’sinde düzenlenen bu özel gece, edebiyat ve sanatseverleri bir araya getirdi.

İzmir'in önemli simaları tanıtımda yer aldı

Mehmet Kurt'u bu önemli adımında yalnız bırakmayan konuklar arasında; Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı Halil İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Hazır Giyim İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ve İzmir İtalyan Ticaret Odası Başkanı Pietro Alba gibi iş dünyasının önde gelen isimleri yer aldı. Kültür ve sanat camiasından da İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper gibi simaların katıldığı etkinlikte, Kurt, kitabını imzalayarak konuklarla tek tek fotoğraf çektirdi.

"Ceviz Bebekler"in ilham kaynağı Macaristan'da yaşanan gerçek bir hikaye

Kitap imzalama faslına kısa bir ara veren Mehmet Kurt, romanının ortaya çıkış serüvenini konuklarıyla paylaştı. Kurt, "Ceviz Bebekler"in, 2000 yılında bir lisenin halk dansları topluluğuyla müzisyen ve gazeteci olarak katıldığı Macaristan'daki bir festivalde mihmandarlığını yapan bir kadının çarpıcı yaşam öyküsünden ilham aldığını ifade etti.

Kurt, Budapeşte Havaalanı'nda kendilerini karşılayan kadının kusursuz Türkçesinden çok etkilendiğini belirterek, "Bu kadar başarılı Türkçe'nin ardındaki sebebi öğrenme arzusu içimi kemirdi," dedi. Kısa süre sonra kendilerine katılan 9 yaşındaki kızı ve 6 yaşındaki oğlunun da aynı derecede akıcı Türkçe konuşmasıyla merakının daha da arttığını anlattı. Beş günlük süreçte anne ve çocuklardan parça parça bilgiler topladığını söyleyen Kurt, Türkiye'ye dönmeden önce kadının yaptığı ceviz bebeklerden on adet satın aldığını kaydetti.

"Özgürlüğe Kaçış" başlıklı öyküden romana uzanan yolculuk

Mehmet Kurt, kadına bir öyküsünün yer aldığı kitabı imzalayıp verdiğinde, kadının sorgulandığını fark ettiğini ve şaşkınlıkla "Öyle yazılacak öyküsü olan biri değilim," demeye çalıştığını aktardı. Bunun üzerine Kurt, kadına isimleri ve şehri değiştirerek yazacağına dair söz vererek onu ikna etti. İlk olarak "Özgürlüğe Kaçış" adıyla o dönem yayınlanan "İzmir İzmir" edebiyat dergisinde yayımlanan öykü, kadının dergiyi okuduktan sonra kendisini ağlayarak araması ve bilmeden bir öyküye konu olmanın şaşkınlığını dile getirmesiyle devam etti. Kurt, birkaç yıl sonra film senaryosu yazmak amacıyla oturduğu bilgisayarın başından "Ceviz Bebekler"in bir roman olarak doğduğunu belirterek, diğer tüm detayların okurları romanda beklediğini ifade etti.

Kliple birlikte teşekkür plaketleri takdim edildi

Konuşmasının ardından konuklarla birlikte, Macar Halkı’nın çok sevdiği aşk şarkısı "Viragom" için hazırlanan duygusal klibi izleyen Mehmet Kurt, başarılı ev sahipliği için Swissotel Büyük Efes Genel Müdürü Rıza Elibol’a, organizasyonda emeği geçen Kare Sanat Müzik Organizasyon ve Zeytin Sanat'a, roman kapağının yer aldığı teşekkür plaketlerini takdim ederek etkinliği sonlandırdı.