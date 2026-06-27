Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’ın ablası Şengül Kırkpınar, hayatını kaybetti. Şengül Kırkpınar’ın vefatı, ailesi başta olmak üzere tüm AK Parti camiasında ve İzmir siyaset dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Merhume için düzenlenen cenaze merasimi, siyaset dünyasını ve çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen cenaze törenine, AK Parti İzmir teşkilatlarının önde gelen isimleri, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili ve Kırkpınar ailesinin yakın dostları katıldı. Cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlanan Şengül Kırkpınar’ın cenaze merasiminde duygu dolu anlar yaşandı.

"Mekanı Cennet olsun"

Teşkilat mensupları ve siyasi isimler, acılı gününde İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’ı yalnız bırakmayarak cenaze töreninde hazır bulundu. Kırkpınar ailesinin acısını paylaşan partililer, taziye dileklerini doğrudan iletti. Törenin ardından paylaşılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Milletvekilimiz Sayın Yaşar Kırkpınar’ın vefat eden ablası Şengül Kırkpınar’ın cenaze merasimine katılarak acılarını paylaştık. Merhumeye Allah’tan rahmet, Sayın Vekilimize, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."