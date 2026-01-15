Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu ilk günlerde Cemil Tugay'ın A Takımı için seçtiği isimlerden biri de Andaç Pamuk'tu.

2024'ün Nisan ayında o dönemde CHP'nin Bilim Kültür Sanat Platformu üyesi olan Andaç Pamuk, İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş.'nin başına getirilmişti.

CHP lideri Özgür Özel'in parti zirvesine yükseldiği süreçte en yakınındaki isimlerden biri olan Andaç Pamuk'un İZTEK Başkanlığı görevi Aralık ayının son günlerinde sürpriz bir şekilde sonlandı.



Cemil Tugay'ın, 20 ay boyunca İZTEK'in başında bulunan Andaç Pamuk'la yolları ayırma kararı CHP lideri Özgür Özel'i harekete geçirdi.



Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde çalışacak...



Andaç Pamuk'un yeni görev yeri Özgür Özel'in isteğiyle Ankara olacak.

Pamuk, son kurultay sonrası Gölge Kabine modelinde çalışmaya geçen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe'nin yardımcısı olarak görev yapacağı öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sırt çevirdiği bir bürokrata sahip çıkan Özgür Özel'in, Andaç Pamuk'la ilgili atama kararını hafta başında açıklaması bekleniyor.

Manisa'da başlayan dostluk...



Eskişehir Anadolu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’ni bitirdikten sonra Avrupa’nın en büyük elektronik ve beyaz eşya üreticilerinden olan Manisa’daki Vestel firmasının Ar-Ge biriminde meslek hayatına başlayan Andaç Pamuk, o dönemde Manisa Milletvekili Özgür Özel'le yakın dostluk kurmuş, Özel'in CHP'nin başına geçtiği 4-5 Kasım 2023 kurultayında Özel'in A Takımı'nda yer almıştı.