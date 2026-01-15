Son Mühür / İzmir’de Çankaya Katlı Otopark tartışması son sürat devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘depreme dayanıksız’ olduğunu belirterek otoparkı kapatmasının ardından tepkiler ardı ardına gelirken; Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yapının büyük hissedarları olan Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Bankası’na “Güçlendirin, açık kalsın” çağrısı yapmıştı. Bu çağrının ardından AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Kemeraltı esnafıyla birlikte otopark önünde yaptığı açıklamada, Vakıflar ve Ziraat Bankası’nın güçlendirme için çalışmalara başladığını, ancak otoparkın kapalı kalması nedeniyle esnafın işlerinin yarıdan fazla düştüğünü dile getirmişti. Konuyla ilgili esnaf da yaşadıkları mağduriyeti anlatmış ve İzmirlilere ‘Esnafınıza sahip çıkın’ çağrısı yapmıştı. Kentte, Çankaya Katlı Otoparkı’nın akıbeti merak konusu olurken; tartışmaların odağındaki yapı ile ilgili esnaftan sürpriz bir hamle geldiği iddia edildi.

AK Partili İnan ile sürpriz görüşme

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata’nın konuyla ilgili AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile görüştüğü öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre; Ata, Çankaya Katlı Otoparkı’nın kapatılmasının ardından yaşanan mağduriyeti AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’a bizzat aktardı. Görüşmede Ata’nın, Kemeraltı esnafının yaşadığı ekonomik kaybı detaylarıyla anlattığı ve çözüm için esnafın da sorumluluk almaya hazır olduğunu vurguladığı iddia edildi.

“Otoparkı bize verin, biz güçlendirelim”

Aynı zamanda Başkan Ata’nın İnan’a mağduriyetin daha da büyümemesi için bir teklifte bulunduğu da iddia edildi. Ata’nın “Çankaya Katlı Otoparkı’nı bize verin, biz güçlendirelim” diyerek, güçlendirme sürecinde esnafın doğrudan devreye girebileceğini öne sürüldü.