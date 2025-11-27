Cemil Tugay Aassm’de Sanatseverlerle Buluştu

Son Mühür/ Osman Günden - Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen İzmir Oda Orkestrası konseri, İzmirli sanatseverlere klasik müzik dolu bir akşam sundu. Konsere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da katılarak dinleyicilerle birlikte programı izledi.

Konserin ilk bölümünde HR Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası’nın başkemancısı, Bükreşli keman virtüözü Florin Iliescu sahne aldı. Iliescu, H. Wieniawski’nin Polonaise de Concert, op.4 ile E. Ysaye’in Caprice d’après L’Étude en Forme de Valse eserlerini seslendirdi. Programın bu bölümünde solo performanslar ve teknik virtüözite öne çıktı.

Mendelssohn yorumu beğeni topladı

Gecenin ikinci yarısında İzmir Oda Orkestrası, Alman şef Jesko Sirvend yönetiminde F. Mendelssohn’un Akdeniz’in renkli ve coşkulu atmosferini yansıtan 4’üncü Senfonisi’ni yorumladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren konser, Mendelssohn’un geniş kitlelerce tanınan “İtalyan” senfonisiyle tamamlandı.

İzmir Oda Orkestrası’nın sanatsal yolculuğu

2015 yılında Karşıyaka Belediyesi tarafından Karşıyaka Oda Orkestrası adıyla kurulan topluluk, sanatsal yolculuğunu İzmir Oda Orkestrası adıyla sürdürüyor. Bu dönüşümle birlikte orkestra, sanatsal vizyonunu tüm kenti kapsayan daha bütüncül bir yapıya taşıdı.

Yurt içi ve yurt dışında pek çok festivalde sahne alan İzmir Oda Orkestrası, çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldı. Topluluk, 2017 yılında Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın Orkestrası” seçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini arkasına alan orkestra, İzmir’in kültürel birikimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı, klasik müziği tüm yaş gruplarıyla buluşturmayı ve kentin sanatsal çeşitliliğini ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmeyi hedefliyor.