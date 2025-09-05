Son Mühür- CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı. Enginyurt, CHP saflarında siyasete katılma gerekçelerini sıralayarak, demokrasi, hak, hukuk, adalet ve çocukların geleceği için mücadele ettiğini vurguladı.

Enginyurt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“CHP Milletvekili olarak seçildim. Seçildiğim partiye demokrasi, hak, hukuk, adalet için, çocukların geleceği için, Cumhuriyet’e sahip çıkmak için katıldım. Ne zindandan, ne saraydan korkmadan mücadeleye devam. Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa, Kerbela’da şehit Hüseyin olurum.”

Enginyurt’un bu sözleri, siyasetteki kararlı duruşunun yanı sıra, sert muhalefet çizgisinin de sürdüğünü gösterdi.