Son Mühür- Yılmaz, önceki akşam sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, “Dans benim her şeyim. Danssız bir hayat düşünemem” notunu ekledi. Yapay zeka ile üretilen videoda Yılmaz’ın ritmik hareketlerle dans ettiği görülüyor.

“Şaka… Oturuyorum”

Paylaşımın ardından bazı takipçilerin görüntülerin gerçek olduğunu düşünmesi üzerine Cem Yılmaz, video ile ilgili bir açıklama yaptı. Ünlü komedyen, “Şaka… Oturuyorum” ifadelerini kullanarak videonun yapay zeka ile oluşturulduğunu belirtti.

Daha önceki yapay zeka sözleri yeniden gündeme geldi

Cem Yılmaz’ın videoyu paylaşmasıyla birlikte, daha önce yapay zeka hakkında yaptığı, “Bir süre sonra kimin gerçek, kimin taklit olduğunu ayırt edemeyeceğiz ama o kadar da ciddiye almamak lâzım” sözleri de yeniden gündeme taşındı.