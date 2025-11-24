Son Mühür- Tavandan tabana uzanan geniş camları ve nefes kesen Boğaz manzarasıyla bilinen ev, Kemer’in geçmişte sıklıkla paylaştığı karelerle hafızalarda yer etmişti. Sosyal medyada tekrar dolaşıma giren görüntüler, evin büyüleyici atmosferini bir kez daha ön plana çıkardı.

Kemer’in paylaşımı büyük ilgi gördü

Cemre Kemer, tamamen boşaltılmış haldeki evde Boğaz manzarasına bakarken çekilen videosunu “Yıllar sonra... Hatırlayanlar” notuyla paylaştı. Kısa sürede geniş etkileşim alan paylaşım, takipçilerden yoğun yorum aldı.

“Bu ev bırakılır mı?”

Kemer’in evlendikten sonra taşındığı bilinen dairesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Paylaşımın ardından pek çok kullanıcı, “Bu evden taşınılır mı?”, “Bu manzara nasıl bırakılır?”, “Bu nasıl bir ev böyle?” gibi yorumlarla şaşkınlığını dile getirdi.