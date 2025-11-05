Son Mühür/ Merve Turan- Gösteriyi izleyenler arasında Cem Yılmaz’ın kız kardeşi Özge Çevik ile yeğenleri Tuna Çevik ve Tan Çevik de yer aldı. Yılmaz, performansını tamamladıktan sonra kuliste ailesiyle bir araya geldi.

“Kardeşim gösteriye geldi (biletli)”

Cem Yılmaz, buluşma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü komedyen, gönderisine “Kardeşim gösteriye geldi (biletli)” notunu düşerek takipçilerini güldürdü.

Tolga Çevik’ten yıllar öncesine ait anı

Cem Yılmaz’ın kız kardeşi Özge Çevik ile evli olan oyuncu Tolga Çevik, daha önce katıldığı bir televizyon programında kız isteme anısını şu sözlerle anlatmıştı:



“2003 yılıydı, istemeye gittiğimizde Cem içeri girince gerildim. Direkt ‘Tiyatrocuya kız mı verilir?’ diyerek girdi odaya. Şaka olduğunu biliyordum ama insan o an şakayı kaldıramıyor. Biz birbirimizi görerek anladık ve 3 sene sonra evlendik.”

Cem Yılmaz’ın gösterisine aile üyelerinin katılması, hem sanatçının takipçileri hem de hayranları tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü.