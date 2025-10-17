Son Mühür- Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Olay, uzun süre gündemde geniş yankı uyandırmıştı.

Adli Tıp Raporu olayın seyrini değiştirdi

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Kabaiş’in göğüs ve vajina bölgelerinde iki farklı erkeğe ait DNA örneklerine rastlandığı açıklandı. Bu bulgu, olayın seyrini önemli ölçüde değiştirdi ve soruşturmanın yönünü yeniden belirledi.

Mahsun Kırmızıgül’den adalet çağrısı

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Rojin Kabaiş için sosyal medyadan adalet çağrısında bulundu. Ancak Kırmızıgül’ün paylaşımı bazı takipçileri tarafından eleştirildi ve ünlü isim, Ahmet Minguzzi olayıyla ilgili sessiz kaldığı gerekçesiyle “ırkçılıkla suçlandı.”

Kırmızıgül’den sosyal medyada sert tepki

Kırmızıgül, gelen eleştirilere karşı sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Beni ırkçılıkla suçlayanlar var; bilsinler ki hayatım boyunca en nefret ettiğim şey ırkçılıktır. İnsanı, kimliği ne olursa olsun, insan olduğu için sevdim ve böyle kalacağım. Bir çocuk öldüğünde hiçbir etiketin anlamı kalmaz. Diline, dinine, rengine bakmam; o bir çocuktur ve içim parçalanır."

Ünlü isim sözlerine şöyle devam etti:

"Öldürenin kim olduğuna da bakmam; ırkı, dini, dili ne olursa olsun katil katildir. Rojin ve Narin olaylarında failler belli değildi; bu yüzden yazdık, adalet talep ettik. Ama Mattia Ahmet Minguzzi’nin katili belli. Olay yargıya intikal etti; artık söz hakimlerin ve savcıların. Hiç kimsenin yaptığı kötülük yanına kar kalmamalı.