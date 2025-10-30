ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile yapılan yeni ekonomik ve askeri iş birliği anlaşmasına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Trump, Güney Kore’nin ABD tarafından uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında 350 milyar dolar ödeme yapmayı kabul ettiğini duyurdu.

350 milyar dolarlık ticaret anlaşması

Trump, yaptığı açıklamada Güney Kore’nin ABD ile ticari ilişkilerini güçlendirme yönünde önemli adımlar attığını belirtti.

“Güney Kore, ABD tarafından uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında 350 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Ayrıca büyük miktarda petrol ve doğalgaz almayı da taahhüt ettiler.”

Trump, anlaşmanın yalnızca iki ülke arasındaki ticaret dengesini değil, enerji alanındaki stratejik iş birliğini de derinleştireceğini vurguladı.

600 milyar dolarlık yatırım sözü

ABD Başkanı, Güney Koreli şirketlerin ülkeye yapacağı yatırımların da 600 milyar doları aşacağını belirtti. Trump, bu yatırımların ABD ekonomisine istihdam ve teknoloji transferi açısından büyük katkı sağlayacağını ifade etti:

“Zengin Güney Koreli şirketler ve iş insanları ülkemize 600 milyar doları aşan yatırım yapacak. Bu, iki ülke arasındaki ekonomik bağları tarihteki en güçlü seviyeye çıkaracak.”

Ekonomik analistler, bu anlaşmanın ABD’nin Asya-Pasifik ticaretindeki konumunu güçlendirecek stratejik bir hamle olduğunu değerlendiriyor.

“Askeri ittifakımız her zamankinden güçlü”

Trump, ABD ile Güney Kore arasındaki askeri ilişkilerin de yeni bir döneme girdiğini söyledi. İki ülke arasında imzalanan savunma iş birliği anlaşması kapsamında Güney Kore’nin nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı inşa etmesine onay verildiğini açıkladı:

“Askeri ittifakımız her zamankinden daha güçlü. Bu güce dayanarak, Güney Kore’nin artık eski moda dizel motorlu denizaltılar yerine nükleer enerjili bir denizaltı inşa etmesine onay verdim. Harika bir Başbakanla harika bir yolculuk!”

Uzmanlar, bu kararın bölgedeki deniz güvenliği ve caydırıcılık dengelerini değiştirebileceğini belirtiyor.

Çin görüşmesi gündemde

Donald Trump, açıklamasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmeye de değindi. İki liderin birkaç saat içinde bir araya geleceğini ifade eden Trump, toplantının ticaret, güvenlik ve bölgesel istikrar konularında “kritik” öneme sahip olacağını söyledi.

“Çin Devlet Başkanı Şi ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Birkaç saat içinde gerçekleşecek!”

Trump-Şi zirvesinde, ticaret dengesi, Tayvan gerilimi ve enerji piyasaları gibi konuların ele alınması bekleniyor.