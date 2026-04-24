Türk tarımına ömrünü adayan ve camiada çeltiğin babası olarak bilinen Dr. Halil Sürek, iklim krizinin yarattığı o zorlu kuraklığa ve hastalıklara inat üç yeni tohumu daha toprağa kazandırdı.

Ege Üniversitesi’nden 1978’de mezun olduğu günden bu yana yani tam 48 yıldır çeltik üzerine kafa yoran Sürek’in tecrübesi bugün çiftçinin en büyük güvencesi haline gelmiş durumda.

11 yıllık sabrın meyvesi

Kamudaki uzun yıllarının ardından bilgi birikimini özel sektöre taşıyan Sürek, tam 11 yıl boyunca üzerinde titrediği "Yörük", "Irmak" ve "Kayı" isimli çeşitleri nihayet tescillettirdi.

Bu yeni türler öyle sıradan tohumlar değil ani yağışların getirdiği mantar hastalıklarına karşı resmen birer kalkan görevi görüyorlar. İşin en güzel tarafı da şu çiftçi artık yılda iki üç kez ilaçlama yapmak zorunda kalmayacak. Haliyle hem masraf azalacak hem de doğa o kimyasal yükten kurtulacak. Acaba bu türler kuraklığa ne kadar dayanır derseniz de kısa süreli susuzluk streslerini bile rahatlıkla göğüsleyebiliyorlar.

"Manevi kazanç her şeyin önünde"

Şimdiye kadar 80’e yakın çeltik çeşidini Türk tarımına hediye eden Halil Sürek’in aslında "Osmancık" ve "Edirne" gibi efsane çeşitlerin de mimarı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Sektördeki saygınlığının kendisine maddi kazançtan çok daha büyük bir huzur verdiğini belirten Sürek "İnsanlığa hizmet etmek beni onurlandırıyor" diyerek meslek aşkını özetledi. Geliştirdiği son çeşitlerin dekarda 10 tonun üzerinde verim vermesi ise bu işin sadece gönül işi değil, aynı zamanda müthiş bir mühendislik başarısı olduğunu kanıtlamış halde.

Çiftçinin gözü bu tohumlarda

Agrobest Grup çatısı altında saha denemeleri yapılan bu tohumlar sadece Türkiye’de değil, Uzak Doğu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada şimdidsen talep görmeye başladı bile. Grubun İş Geliştirme Direktörü Oğuzhan Eroğlu, deneme çalışmalarında çiftçilerin gösterdiği ilginin beklentilerin çok üzeridne olduğunu dile getirdi.