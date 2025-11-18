Son Mühür/ Merve Turan- “Hercai”, “Dilberim” ve “Bu Şehirde” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla bir döneme damga vuran Çelik, önceki akşam sahne aldığı mekânda dinleyicilerle nostaljik bir gece yaşattı. Sanatçı, geniş repertuvarı ve enerjik performansıyla izleyicilere keyifli anlar sundu.

Sahnedeki talihsiz an

Konserin ilerleyen dakikalarında sahnede beklenmedik bir olay yaşandı. Hareket ettiği sırada ayağı dansçısına takılan Çelik, dengesini kaybederek yere düştü. Kısa süreli aksaklığa rağmen ünlü şarkıcı performansına ara vermeden devam ederek profesyonelliğini gösterdi.

Düşüş anını kendisi paylaştı

Konser sonrası yaşadığı anı sosyal medyada paylaşan Çelik, görüntülere esprili bir not ekledi.

Sanatçı, “Evet, sahnede düştüm. Magazincilerden önce ben yayınlayayım da biraz eğlenelim. Şimdi bu pozisyon sizce penaltı mı? Ahmet Hocam bu işe ne der? Kimlerde bu anın görüntüleri var, her açıdan gönderirseniz daha güzel bir video oluşturabiliriz. Mesajlarda bekliyorum…” ifadelerini kullandı.