Bu hafta yatırımcısını en çok üzen yatırım aracı Borsa oldu. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,95 değer kaybetti.

Yatırım fonlarını tercih edenler de kazanç sağlayamadı; fonlar bu hafta yüzde 0,3 değer kaybetti.

Borsa değer kaybetti

BIST 100 endeksi, en düşük 10.612,31 puanı ve en yüksek 11.334,42 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,95 altında 10.729,49 puandan tamamladı.

Yatırımcılar, hisse senetlerindeki bu düşüş nedeniyle ciddi kayıplar yaşadı.

Döviz yükseliş gösterdi

ABD doları bu hafta yüzde 0,25 artarak 41,2550 liraya yükseldi. Euro ise dolara göre daha şanslı bir performans sergileyerek yüzde 1,02 değer kazandı.

Döviz piyasalarındaki bu hareketler, yatırımcıların portföylerini yeniden değerlendirmesine yol açtı.

Altın yatırımcısını sevindirdi

Altın fiyatları yatırımcısına kazanç sağladı. Geçen hafta sonu 7.600 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 5,09 artarak 7.987 liraya yükseldi.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 5,06 yükselişle 32.202 liraya çıktı.

Altının gram fiyatı yüzde 5,10 değer kazanarak Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 4.769 liraya ulaştı.