Son Mühür- Çayseverlere o kötü haber Giresun'dan geldi. 1 asırdan fazla süredir faaliyet gösteren Türkiye'nin büyük çay markalarından olan Tirebolu 42 Çay konkordato sürecinden başarıyla çıkamadı.

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar bire birer büyük markaları da etkiledi. Son olarak dev çay markalarından Tirebolu 42 Çay geçtimiz zaman dilimlerinde konkordato ilan etmişti. Süreç pek de istenilen şekilde ilerlemedi.

Asırlık dev ekonomik darboğazı aşamadı

Kuruluşu 1905 yılına dayanan Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ, finansal darboğazı aşamadı. Uzun süredir finansal sıkıntılar çeken asırlık marka için mahkeme iflas kararı verdi.

Tirebolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 14 Mayıs 2026 tarihli kararıyla şirketin iflasına hükmedildi. Kararın ardından Tirebolu İcra Dairesi, şirket için adi tasfiye sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Alacaklılar ve borçlular için 1 aylık süre başladı

Şirketten alacağı olanların veya şirket malları üzerinde hak iddia edenlerin, ilandan itibaren 1 ay içerisinde belgeleriyle birlikte İflas Dairesi'ne başvurmaları gerektiği aktarıldı. Aynı zamanda şirkete borcu olanların ve şirket mallarını elinde bulunduranların da aynı süre zarfında durumu İflas Dairesi'ne bildirmeleri zorunlu olduğu belirtildi.

İlk toplantı 30 Temmuz 2026 günü saat 14.00’te Tirebolu İcra Dairesi’nde gerçekleştirilecek.