Son Mühür - Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Liderlik yarışını yakından ilgilendiren bu mücadelede, her iki takım da şampiyonluk yolunda hata yapmadan derbiyi geçmeyi hedefliyor. Zirvedeki dengeleri etkileyebilecek maç öncesi, iki kulüp yönetimi de büyük primler dağıtma kararı aldı.

Fenerbahçeli iş insanları da destek verecek

Fenerbahçe cephesinde Başkan Sadettin Saran, Galatasaray derbisi öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri’ni ziyaret ederek takıma moral verdi ve prim detaylarını açıkladı. Derbinin önemine dikkat çeken Saran, belirlenen prim miktarını yaklaşık 3 milyon Euro (148 milyon TL) olarak duyurdu. Ayrıca, sarı-lacivertlilerin derbiyi kazanması halinde Fenerbahçeli iş insanlarının da ekstra prim verilmesi için girişimde bulunduğu öne sürüldü.

Şampiyonlar Ligi değerinde prim

Galatasaray yönetimi de derbi öncesi büyük bir prim kararı aldı. Yönetim, sarı-kırmızılı oyunculara Şampiyonlar Ligi’nde verilen 1 milyon Euro’luk (49,1 milyon TL) galibiyet priminin aynısını Kadıköy’deki derbi için de dağıtacak. Bu kararın, zorlu mücadele öncesi oyuncuların moralini yükseltmek ve derbinin önemini vurgulamak amacıyla alındığı belirtildi. Kadıköy’deki dev maç öncesi Galatasaray 32 puanla liderliğini korurken, Fenerbahçe 31 puanla hemen arkasında yer alıyor.