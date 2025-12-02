Son Mühür - Dün akşam televizyonlarda ciddi bir izleyici yarışı vardı. Pazartesi günlerinin reyting şampiyonu Uzak Şehir ile uzun zamandır merakla beklenen Galatasaray–Fenerbahçe derbisi aynı anda ekrana gelince, tıpkı seyirciler gibi futbol yorumcusu Sinan Engin de iki yayın arasında seçim yapmak durumunda kaldı.

''Böyle derbi mi olur ya!"

Uzak Şehir’in sadık izleyicilerinden biri olan Sinan Engin, bu kez seçimini derbiyi izlemekten yana yaptı. Ancak maçın ardından Derin Futbol’da yaptığı değerlendirmeler, bu tercihten pek de hoşnut kalmadığını gösterdi. Engin canlı yayında, "Keşke derbiyi izleyeceğime Uzak Şehir'i izleseydim. Böyle derbi mi olur ya!" diyerek hem derbinin temposunu eleştirdi hem de diziyi kaçırdığını söyledi.

Pişman oldu

Programda derbiyi değerlendirmeyi sürdürdükleri sırada sohbet bir anda Uzak Şehir’e kayınca Engin, dizinin son bölümlerini izleyemediği için pişmanlık duyduğunu söyledi. Son haftalarda reytinglerde zirvede yer alan yapımı hatırlatan Engin, derbinin temposuz geçmesi nedeniyle maçın keyif vermediğinden şikâyet etti.