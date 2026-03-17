Günlük hayatın en sıradan alışkanlıklarından biri olan çay demleme yöntemi, yapılan bilimsel bir çalışmayla yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle piramit veya ipeksi görünümlü poşet çayların üretiminde kullanılan bazı plastik malzemelerin sıcak suyla temas ettiğinde suya mikroskobik parçacıklar bıraktığı ortaya çıktı.

Araştırmacılar, bu parçacıkların çıplak gözle görülmediğini ve tüketicilerin fark etmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor. Ancak laboratuvar ortamında yapılan incelemeler, sıcak suyla temas eden bazı poşet çayların düşündüğünden çok daha fazla madde salabildiğini gösterdi.

Çay poşetleri tek tek incelendi

Montreal’de yapılan araştırmada, naylon ve polietilen tereftalat yani PET içeren çay poşetleri ayrıntılı şekilde incelendi. Araştırmacılar önce çay yapraklarını poşetlerden ayırdı. Daha sonra boş poşetler yaklaşık 95 derece sıcaklıktaki suyun içine bırakıldı.

Deney sonucunda dikkat çekici veriler elde edildi. Araştırmaya göre tek bir poşetten yaklaşık 11,6 milyar mikroplastik ve 3,1 milyar nanoplastik parçacığının suya karıştığı belirlendi. Bu parçacıkların mikroskobik boyutta olması nedeniyle normal şartlarda fark edilmesi neredeyse mümkün değil.

Bilim insanları daha sonra bu suyu su pireleri olarak bilinen Daphnia magna üzerinde test etti. Sonuçlar canlıların doğrudan ölmediğini gösterdi. Ancak yapılan gözlemlerde, canlıların anatomik yapılarında ve yüzme davranışlarında belirgin bozulmalar ortaya çıktığı görüldü. Araştırmacılar bu durumun plastik parçacıkların biyolojik etkiler oluşturabileceğini düşündürdüğünü ifade etti.

Geleneksel çay demleme yöntemi öneriliyor

Bilimsel makalede, plastik içeren çay poşetlerinin yüksek sıcaklığa maruz kaldığında yapısal bütünlüğünü hızla kaybedebildiği vurgulandı. Bu nedenle sıcak suyla temas ettiğinde suya mikroskobik parçacıkların karışabildiği belirtildi.

Uzmanlar, bu nedenle plastik içeren poşetler yerine kağıt poşetlerin veya geleneksel dökme çay demleme yönteminin tercih edilmesinin daha uygun olabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar ayrıca plastik içerikli poşet çayların uzun vadeli etkileri hakkında çalışmaların devam ettiğini ifade ediyor. Günlük hayatta sıradan görülen bir alışkanlığın, aslında düşündüğümüzden daha fazla tartışma yaratan bir konu haline gelmesi ise dikkat çekiyor. Bazı uzmanlar bu durumun çay tüketim alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmeye neden olabileceğini belirtiyor.