Başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin gibi isimlerin yer aldığı Çarpıntı dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizinin oyuncularından Mihriban Er, sosyal medyada yaptığı açıklamayla kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

“Apar topar diziden çıkarıldım”

Mihriban Er, projeye sürekli oyuncu olarak dahil edildiğini ancak son anda alınan kararla rolünün sonlandırıldığını belirtti. Oyuncu açıklamasında şunları söyledi:

“‘Çarpıntı’ dizisine sürekli rol olarak girmiştim. Sadece altıncı bölümde iki sahnem oldu. Bugün gelen haberle de rolümün devam etmeyeceğini öğrendim.”

“Konu başka bir yere evrilmiş, reyting savaşı var”

Ayrılık gerekçesine ilişkin değerlendirme yapan Er, senaryodaki yön değişikliği ve reyting baskısına dikkat çekti: “Konu başka bir yere evrilmiş. İşte bizim işler böyle. Sadece reyting savaşı var.”

Dizide kadro değişiklikleri sürüyor

Hızla ilerleyen senaryo ve reyting rekabeti nedeniyle dizilerde görülen ani ayrılıklara Çarpıntı da eklendi. Yapımdan resmi bir açıklama yapılmazken, Mihriban Er’in paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.